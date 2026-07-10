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Bu lezzetin sırrı 100 yıllık! Hasadı başlar başlamaz kapışılıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde coğrafi işaret tesciline sahip Kırkağaç kavunu, nesilden nesile aktarılıyor. Dededen kalma tohumlarla üretim yapan çiftçiler, geleneksel yöntemleri koruyarak yetiştirdikleri kavunlarla hem iç pazardan hem de farklı şehirlerden yoğun talep görüyor.

Bu lezzetin sırrı 100 yıllık! Hasadı başlar başlamaz kapışılıyor
Mynet

Kendine özgü aroması, dayanıklılığı ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesiyle bilinen Kırkağaç kavunu, yaz aylarının en çok tercih edilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Bu lezzetin sırrı 100 yıllık! Hasadı başlar başlamaz kapışılıyor 1

YÜZYILLARDIR SÜREN TOHUM GELENEĞİ

Kırkağaçlı üreticiler, yıllardır en kaliteli kavunlardan ayırdıkları tohumları bir sonraki sezon için saklıyor. Bu gelenek sayesinde ürünün karakteristik lezzeti korunurken, bölgeye özgü üretim kültürü de yaşatılıyor. Üreticiler, hibrit yerine atalık tohumları tercih ederek coğrafi işaretin gerektirdiği kalite standartlarını sürdürmeye özen gösteriyor.

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Hasat döneminde ilçe adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen vatandaşlar, taze Kırkağaç kavununu yerinde satın almayı tercih ediyor. Yol kenarındaki satış noktalarında oluşan yoğunluk, ürünün ününü her yıl gözler önüne seriyor.

Bu lezzetin sırrı 100 yıllık! Hasadı başlar başlamaz kapışılıyor 2

COĞRAFİ İŞARET KALİTEYİ TESCİLLİYOR

Coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Kırkağaç kavunu, yetiştiği bölgenin iklimi, toprağı ve geleneksel üretim teknikleri sayesinde farklı bir lezzet profiline sahip oluyor. Kalın kabuk yapısı sayesinde uzun süre muhafaza edilebilen ürün, hem sofralık tüketimde hem de ticari satışta üreticilere önemli avantaj sağlıyor.

ÜRETİCİLER VERİMDEN MEMNUN

Bu sezon hava koşullarının genel olarak olumlu seyretmesi nedeniyle üreticiler hem kalite hem de verim açısından umutlu olduklarını belirtti. Hasat boyunca binlerce ton kavunun iç piyasaya gönderilmesi beklenirken, üreticiler artan talebin bölge ekonomisine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

Bu lezzetin sırrı 100 yıllık! Hasadı başlar başlamaz kapışılıyor 3

BÖLGE EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ

Kırkağaç kavunu, yalnızca lezzetiyle değil, ilçenin tarımsal kimliğinin simgelerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Atalık tohumların korunması, coğrafi işaretli üretimin sürdürülmesi ve tüketicilerin yoğun ilgisi sayesinde Kırkağaç kavununun gelecek nesillere aynı kaliteyle ulaştırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kavun Manisa Kırkağaç
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