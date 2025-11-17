SPOR

Haaland'lı Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk...

İtalya ile Norveç arasında Milano’da oynanan I Grubu karşılaşmasında konuk ekip 3-1’lik galibiyetle büyük bir sürprize imza attı. Haaland’ın iki golle öne çıktığı maç sonrası Norveç, 24 puanla liderliği alarak 1998’den sonra ilk kez Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı kazandı.

Berker İşleyen

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nun son maçında İtalya, Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda Norveç’i konuk etti. Karşılaşmada beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı ve sahadan 3-1 galip ayrılan taraf Norveç oldu.

HAALAND ŞOV YAPTI, NORVEÇ FARKA GİTTİ

Haaland lı Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk... 1

Konuk ekip maça etkili başladı. Norveç’in gollerini Erling Haaland’ın attığı iki gol ile Antonio Nusa ve Jorgen Strand Larsen’in kaydettiği sayılar belirledi. İtalya ise sahadan yalnızca bir golle ayrılabildi.

NORVEÇ LİDER, İTALYA PLAY-OFF’A

Haaland lı Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk... 2

Bu kritik galibiyetin ardından Norveç puanını 24’e yükselterek grubu zirvede tamamladı ve 2026 Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı kazandı. İtalya ise topladığı 18 puanla play-off hattında yer aldı.

TARİHİ BAŞARI: 1998'DEN SONRA İLK

Haaland lı Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk... 3

Norveç, elde ettiği bu başarıyla birlikte 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Bu sonuç, ülke futbolu adına yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

