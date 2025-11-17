Haaland'lı Norveç peri masalını yaşıyor! Tam 29 yıl sonra bir ilk...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nun son maçında İtalya, Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda Norveç’i konuk etti. Karşılaşmada beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı ve sahadan 3-1 galip ayrılan taraf Norveç oldu.

HAALAND ŞOV YAPTI, NORVEÇ FARKA GİTTİ

Konuk ekip maça etkili başladı. Norveç’in gollerini Erling Haaland’ın attığı iki gol ile Antonio Nusa ve Jorgen Strand Larsen’in kaydettiği sayılar belirledi. İtalya ise sahadan yalnızca bir golle ayrılabildi.

NORVEÇ LİDER, İTALYA PLAY-OFF’A

Bu kritik galibiyetin ardından Norveç puanını 24’e yükselterek grubu zirvede tamamladı ve 2026 Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı kazandı. İtalya ise topladığı 18 puanla play-off hattında yer aldı.

TARİHİ BAŞARI: 1998'DEN SONRA İLK

Norveç, elde ettiği bu başarıyla birlikte 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Bu sonuç, ülke futbolu adına yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.