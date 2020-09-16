Haaland, Sörloth'un Leipzig'e transfer olacağını açıkladı

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Trabzonspor'un geleceği merakla beklenen yıldızı Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu söyledi.
Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Sezon öncesi geçirmedi ve doğrudan sezon başlayacak. Ne olursa olsun, onun iyi oynayacağını düşünüyorum. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Norveç basınından VG'nin haberine göre Alexander Sörloth, menajeri Morten Wivestad ile birlikte Almanya'ya gitti. Oyuncunun RB Leipzig'e transferinde sadece küçük detaylar kaldığı ve kısa sürede resmi açıklamanın geleceği kaydedildi.
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