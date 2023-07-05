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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor kaç yılında, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncuları

05.07.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin konusu ve oyuncuları gibi detaylar sorgulanmaya başladı. Unutulmaz Türk filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor kaç yılında, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor kaç yılında, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Komedi türündeki filmin yayınlandığı dönemde oldukça ses getirmişti. Usta oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşatıyor. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında tüm detaylar...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını devam ettirmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla dalga geçmeye başlar. Ancak Bilo, biraz saf olduğundan dolayı bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Ayşe ile Kıvırcık Ömer ismindeki iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır.

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Fakat öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu zanneder. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN OYUNCULARI

Münir Özkul,

Şener Şen,

İlyas Salman,

Adile Naşit,

Perran Kutman

Şevket Altuğ

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HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978 yılında çekimleri başlayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, 1 Şubat 1979’da gösterime girdi. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi serinin 5. filmi olmak üzere İnek Şaban karakterine hayat veren Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

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Filmin başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Şevket Altuğ, Şener Şen ve İlyas Salman yer almaktadır. Ayrıca diğer Hababam Sınıfı serilerinden tanıdık olan Domdom Ali ve Hayta İsmail karakterlerine hayat veren Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı da yer almaktadır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ HAKKINDA DETAYLAR

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Kartal Tibet'in yönettiği ilk Hababam filmidir. Sonrasında da 2003’te çekilen Hababam Sınıfı Merhaba adındaki yeni nesil versiyonunu yönetmiştir.

Sınıftaki romanda yer alan karakterlerden yalnızca Domdom Ali ile Hayta İsmail canlandırılmıştır.
Kel Mahmut karakteri de bu filmde arka planda kalmış, Ayşe ile Ömer aşkına yoğunlaşılmıştır.

İlyas Salman, bu filmin devamı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Doğulu bir edebiyat hocası olan Mehmet Bülbül karakterine hayat vermiştir.

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