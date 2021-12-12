Hababam Sınıfı Güle Güle nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmini oyuncuları ve karakterleri...

Türk sinemasının baş yapıtlarından biri olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda İlyas Salman, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi usta oyuncular yer alıyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile Tarık Akan’ın olmadığı ikinci filmdir. Bu film, Münir Özkul’un yer almadığı tek filmdir

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam sınıfı Güle Güle filminin çekimleri 1981'de Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU NEDİR?

Edebiyatçı Mehmet Bülbül, Anadolu'nun doğusunda yetişmiş bir karakter. Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Doğulu olduğu için öğrencilerin önyargısına maruz kalan Mehmet Hoca başlarda bu durum üzerinde kafa yormaz ancak zaman geçtikçe gördüğü tavırdan rahatsız olur.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMLER?