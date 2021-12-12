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Hababam Sınıfı Güle Güle nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmini oyuncuları ve karakterleri...

12.12.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam SInıfı serisi 7'den 77'ye yıllardır ilgi ile izleniyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmi 1 Mayıs 1981'de yayınlandı. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Güle Güle filminin hikayesi Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlandı.

Hababam Sınıfı Güle Güle nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Güle Güle filmini oyuncuları ve karakterleri...

Türk sinemasının baş yapıtlarından biri olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminin oyuncu kadrosunda İlyas Salman, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi usta oyuncular yer alıyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile Tarık Akan’ın olmadığı ikinci filmdir. Bu film, Münir Özkul’un yer almadığı tek filmdir

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam sınıfı Güle Güle filminin çekimleri 1981'de Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE KONUSU NEDİR?

Edebiyatçı Mehmet Bülbül, Anadolu'nun doğusunda yetişmiş bir karakter. Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Doğulu olduğu için öğrencilerin önyargısına maruz kalan Mehmet Hoca başlarda bu durum üzerinde kafa yormaz ancak zaman geçtikçe gördüğü tavırdan rahatsız olur.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI KİMLER?

  • İlyas Salman - Mehmet Bülbül
  • Adile Naşit - Hafize Ana
  • Özden Özgürdal - Öğrenci
  • Yaprak Özdemiroğlu - Gamze
  • Mehmet Ali Erbil - Ali
  • Fulya Özcan - Ayşegül
  • Hüseyin Kutman - Osman Müdür
  • Ahmet Açan - Okul Müdürü
  • Şevket Altuğ - Şevket Hoca
  • Melih Çardak - Engin
  • Ayşen Gruda - Melahat
  • Cem Özer - Mülayim
  • Osman Cavcı - Ekrem
  • Savaş Dinçel - Müjdat Eken
  • Yonca Evcimik - Yonca
  • Enis Ergün - Aşık Kerem
  • Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
  • Mehmet Nuri Durak - Öğrenci
  • Orhan Başaran - Bücür
  • Kemal Uzun - Sefa
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