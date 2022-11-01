MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da babası gibi oyuncu çıktı! Görenler inanamadı... Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da babası gibi oyuncu çıktı! Görenler inanamadı... Meğer hepimiz tanıyormuşuz

01.11.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, Türk Sineması'nın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Hababam Sınıfı'nın felsefe öğretmeni Akil Öztuna'nın kızını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kızı kendisinden de ünlü çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da babası gibi oyuncu çıktı! Görenler inanamadı... Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz hocaları arasında yer alan Akil Öztuna hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Akil Öztuna'nın kızının Binbir Gece dizisinin yıldızı olduğunu duyanlar hayret etti.

1905 yılında Ankara'da doğan Akil Öztuna'nın asıl mesleği askerlikti. 1974 yılında rol aldığı Dövüşe Dövüşe Öldüler filmiyle oyunculuğa adım atan Akil Öztuna, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Hababam Sınıfı'ndan sonra Sarı Necmiye ve Tosun Paşa filmlerinde rol alan Akif Öztuna, Tosun Paşa çekimleri esnasında deveden düşerek ağır yaralandı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

İç kanama yaşayan Akif Öztuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 71 yaşında hayatını kaybetti. Şimdilerde Feriköy Mezarlığı'nda yatan Akif Öztuna'nın kızı da oyuncu çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Akif Öztuna'nın kızı, Binbir Gece ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarla akıllara kazınan Aytaç Öztuna'dan başkası değil.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Çocukluğundan itibaren dans eğitimleri alan Aytaç Öztuna, duru güzelliği ve rol kabiliyeti nedeniyle kendisini film ve dizi setlerinde buldu.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Firuze, Bugünün Saraylısı ve Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan Aytaç Öztuna, Binbir Gece dizisinde hayat verdiği 'Secal' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Şimdilerde 72 yaşında olan Aytaç Öztuna, en son Emanet dizisinde rol almıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çektiSosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti
Süper minisiyle çılgınlar gibi dans etti! Süper minisiyle çılgınlar gibi dans etti!
Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret ettiEşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti
Anahtar Kelimeler:
Akil Öztuna Münir Özkul hababam sınıfı piyasalarda bugün piyasalarda son durum tuna yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Peygamberlerle ilgili sözleri tepki çekmişti! Savcılık Celal Şengör için kararını verdi: Müslümanların inandığı İslam dinine...

Peygamberlerle ilgili sözleri tepki çekmişti! Savcılık Celal Şengör için kararını verdi: Müslümanların inandığı İslam dinine...

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuştu, kapağı açıldı

Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gitti

Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gitti

Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!

Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.