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Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

01.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, Türk Sineması'nın unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Hababam Sınıfı'nın felsefe öğretmeni Akil Öztuna'nın kızını görenler şaştı kaldı. Kızı kendisinden de ünlü çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz hocaları arasında yer alan Akil Öztuna hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Akil Öztuna'nın kızının Binbir Gece dizisinin yıldızı olduğunu duyanlar hayret etti.

1905 yılında Ankara'da doğan Akil Öztuna'nın asıl mesleği askerlikti. 1974 yılında rol aldığı Dövüşe Dövüşe Öldüler filmiyle oyunculuğa adım atan Akil Öztuna, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Hababam Sınıfı'ndan sonra Sarı Necmiye ve Tosun Paşa filmlerinde rol alan Akif Öztuna, Tosun Paşa çekimleri esnasında deveden düşerek ağır yaralandı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

İç kanama yaşayan Akif Öztuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 71 yaşında hayatını kaybetti. Şimdilerde Feriköy Mezarlığı'nda yatan Akif Öztuna'nın kızı da oyuncu çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Akif Öztuna'nın kızı, Binbir Gece ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarla akıllara kazınan Aytaç Öztuna'dan başkası değil.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Çocukluğundan itibaren dans eğitimleri alan Aytaç Öztuna, duru güzelliği ve rol kabiliyeti nedeniyle kendisini film ve dizi setlerinde buldu.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Firuze, Bugünün Saraylısı ve Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan Aytaç Öztuna, Binbir Gece dizisinde hayat verdiği 'Secal' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Şimdilerde 72 yaşında olan Aytaç Öztuna, en son Emanet dizisinde rol almıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

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