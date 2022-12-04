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'Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'i görenler şaştı kaldı! Bakın artık ne yapıyor

04.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Çalışkan Ahmet' karakteriyle hafızlarda yer edinen Ahmet Sezerel son haliyle gündeme geldi. Yeşilçam'ın pek çok unutulmaz filminde yönetmenlik yapan Sezerel artık emekliliğinin tadını çıkardığını söyledi. İşte 'Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'inin son hali...

'Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'i görenler şaştı kaldı! Bakın artık ne yapıyor

Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi efsane isimlerin yer aldığı 'Hababam Sınıfı hafızalardan silinmeyen bir yapım. 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' serisinde 'Çalışkan Ahmet' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel de bu yapımda öne çıkan isimlerdendi.

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'Gülen Gözler', 'Aile Şerefi' ve 'Cenettin Çocukları' gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında da rol alan Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunu Sezerel, oyunculuğunun yanı sıra Türk sinemasına damga vuran pek çok filmin yönetmenliğini de üstlendi. HaberTürk'ten Aytekin Teker'e konuşan usta isim, Itır Esen, Cengiz Nezir ve Rutkay (Aziz) Ağabey ile görüşüyorum. Rahmetli Tarık Akan ile yakındık. Bazı dostlarla daha çok cenazelerde görüşüyoruz artık" dedi.

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Korkunç olay! "Ben kaçırıldım" Korkunç olay! "Ben kaçırıldım"

"EMEMKLİLİĞİMİ YAŞIYORUM"

Sinemadan para kazanamadığını söyleyen Sezerel, sinemadan uzaklaşması hakkında "12 Eylül Darbesi'nde Sinematek başkanıydım. 2,5 yıl başkanlık yaptım. Darbeden 2-3 kez gözaltına alındık. O zamanlarda gözaltı da 20-25 gün sürüyordu. Geçinmek için çalışmak zorundaydım. Taksim Sanat Evi ve Bodrum Torba Sanat Evi açtım. 42 yıl işlettim, meyhanecilik yaptık. Artık emekliliği yaşıyorum" dedi.

'Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i son haliyle de dikkat çekti. Usta ismi görenler "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

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