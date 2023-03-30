Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'sinin başına gelenler kahretti! Duyanlar çok şaşırdı

Hababam Sınıfı oyuncularının son halleri merak ediliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz film serisinin öne çıkan isimlerinden biri olan Domdom Ali’yi canlandıran Feridun Şavlı’nın hikayesi yürek burktu. İşte ünlü ismin trafik kazasında kolunu kaybetmesinin hikayesi ve ölüm tarihine kadar yaşananlar...

1953 yılında Burdur’da dünyaya gelen Feridun Şavlı Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra Ah Nerede ve Yüz Numaralı Adam filmlerinin kadrosunda da bulundu.

Ünlü isim Neşeli Günler filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Oya Aydoğan gibi isimlerle beraber rol aldı.

1978 yılından sonra sinemadan uzaklan Şavlı bir trafik kazası geçirdi ve kolunu kaybetti. Sevilen isim kolunu kaybetmesinin ardından birkaç yıl sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun bir kızı bulunuyor.





