Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Ayşe’si son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Hababam Sınıfı filminin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’da güzelliği ile büyüleyen Ayşe’ye Zümrüt Cansel hayat veriyordu. Londra’da dünyaya gelen ve sinemaya Hababam Sınıfı ile merhaba diyen ünlü ismin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

59 yaşında olan Zümrüt Cansel Kıbrıslı. 1963 yılında Londra'da dünyaya geldi. Sinemaya oyuncuları arasında Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi.

Takipçileri ünlü ismin fotoğraflarına “Filmlerini izleye izleye size aşık oldum”, “Güzellik ailenin genetiği”, “Yıllara meydan okuyorsun” yorumlarında bulundular. Zümrüt Cansel'in annesini, kendisini ve kızını kolaj yaparak paylaştığı fotoğrafa ise “Üçünüz de çok güzelsiniz”, “Üç nesil hepsi birbirinden güzel” yorumları yapıldı.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bir Sevgi İstiyorum, Gizli Duygular, Kızgın Güneş ve Yalnızım da yer aldı.

Zümrüt Cansel, kendisi gibi oyuncu olan Feri Cansel'in kızıdır. Eser Özaltıdere ile evlenen ünlü oyuncunun üç çocuğu bulunuyor.





