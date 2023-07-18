Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'na yıllar acımadı! Son halini görenler tanıyamıyor

Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Hababam Sınıfı hala gündeme gelmeye devam ediyor. Filmde dikkat çeken oyunculardan biri de Semra Hoca rolüne hayat veren Semra Özdamar oldu. Semra Hoca, izleyicileri gülümseten sahnelere imza atmıştı. Semra Özdamar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta sanatçılarıyla birlikte Hababam Sınıfı filminde çocuk oyuncu Tuncay Akça da Bacaksız rolüne hayat vermişti.

1973 yılında sinemaya başlayan sanatçı, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı.

Bir süre Almanya'da yaşayan Özdamar, 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.





