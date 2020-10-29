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Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık kimdir? İşte detaylar...

29.10.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık kimdir? İşte detaylar...

Türk sinemasına ve Yeşilçam’a damga vuran yapımlar arasında yer alan Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk oldu. 29 Ekim Perşembe günü Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık misafir edildi. Hababam Sınıfı’nın efsane oyuncularının hayatı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne usta oyuncular Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık katıldı. Yıllar sonra sevenleriyle buluşan başarılı oyuncuların hakkındaki soruların sayısı arttı. Programını yakından takip edenler hem Yeşilçam günlerini hem de oyuncuları araştırmaya başladı. Tüm ayrıntılar...

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TUNCAY AKÇA KİMDİR?

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1974 yılında Rıfat Ilgaz’ın aynı isimli kitabından uyarlanan eğlenceli film serisi Türk sinemasının baş yapıtları arasında yerini alıyor. Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu Tuncay Akça Hababam Sınıfı’ndaki Bacaksız rolüyle hafızalara kazındı. Peki Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında ve nereli? Tuncay Akça evli mi?

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Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça yaş olarak şu anda 57 yaşındadır. Hababam Sınıfı’nda Bacaksız lakaplı bir öğrenciyi canlandıran Tuncay Akça, Yol filminde Yusuf rolünü üstlendi. Usta oyuncu 1995-2002 yılları arasında ise bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde manav rolünü oynadı. 2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

AHMET ARIMAN KİMDİR?

Türk sinemasının usta oyuncusu Ahmet Arıman Hababam Sınıfı’ndaki Hayta İsmail rolüyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Peki Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman kaç yaşında ve nereli? Ahmet Arıman evli mi? Ahmet Arıman’ın eşi kim?

ahmet arıkan

Ahmet Arıman 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Ahmet Arıman yaş olarak 65 yaşındadır. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Arıman, 1972 yılında profesyonel olarak orkestraya dahil oldu. Müzik hayatı sırasında turnelere çıkan Ahmet Arıman, Münir Özkul ile çalışır. Bu turnenin sonunda usta oyuncu hayatının en önemli rollerinden biri olan Hayta İsmail’e hayat vermeye başladı. O dönemde Arzu Film’in sevilen filmleri Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim Aile ve Sultan projelerinde oynadı. Ahmet Arıman festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

ahmet arıman eşi

Ahmet Arıman 62 yaşında dünyaevine girdi. Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine giren Ahmet Arıman mutluluk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TEOMAN AYIK KİMDİR?

Türk sinemasının başarılı oyuncuları Teoman Ayrık’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Teoman Ayık kimdir? Teoman Ayık kaç yaşında ve nereli?

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Teoman Ayık 3 Nisan 1959 tarihinde Sivas’ta doğdu. Teoman Ayık aslen Sivaslı’dır. Teoman Ayık yaş olarak şu anda 61 yaşındadır. Usta isim 1975 yılında çekilen Hababm Sınıfı Sınfıta Kaldı filminde öğrenci rolünü üstlendi. Teoman Ayık’ın rol aldığı film ve diziler arasında; Damgalı Adam, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Tatilde, Yarın Cumartesi, Sarışın mı Esmer mi, Pamuk Hemşire, Canmı Dayanır, Ecelin Gölgesinde, Krallığın Bedeli, Tanrı Şahidimdir, Affet Allahım, Acılarla Yaşamak, Dilan, hüzün Rüzgarları, Düzen, Dönüş, Koçero, Töre, Afacanlar Sınıfı, Görev, Veledi Zurna, Altın Horoz, Kara Bela, Son Tatil, Yaprak Dökümü, Kurtdereli Mehmet, Hünkarın Bir Günü, Savcı, Kenar Mahalle, Sen Küçüksün, Türkü Filmi, Ver Elini İstanbul, Oğlum İçin gibi projeler yer aldı.

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