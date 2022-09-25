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Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler?

25.09.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, Türk sinemasının değerli komedi filmlerinden biridir. Başrolde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul gibi usta oyuncular yer alır. Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, gösterime girmesinin üzerinden seneler geçmesine rağmen seyirciler tarafından halen ilgiyle izleniyor. Peki Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde, Hababam Sınıfı üyelerinin haylazlıkları işlenir. Hababam Sınıfı film serisinin üçüncü filmidir. Yönetmenliği Ertem Eğilmez'e aittir. İlk gösterim tarihi Ocak 1977'dir. Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan bu film, Umur Bugay tarafından kaleme alındı. Çekimler Üsküdar'da yapıldı. Peki Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın yeni üyesi Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Başarılı bir öğrenci olan bu genç, babasını kaybettikten sonra yalnız kalır. Eğitimine Hababam Sınıfı'nda devam eder. Sınıftakilerle arkadaş olmaya çalışsa da, türlü türlü zorluklar onu bekler.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Münir Özkul (Müdür Muavini Mahmut/Kel Mahmut)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Ali Çamlıca (Zühtü Hoca-Edebiyat)

Ahmet Sezerel (Ahmet)

Şener Şen (Badi Ekrem-Beden Eğitimi)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Ertuğrul Bilda (Külyutmaz Necmi-Biyoloji)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri-Fizik)

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Akil Öztuna (Akil Hoca-Felsefe)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

Hayri Karabey (Rıza Hoca-Coğrafya)

Bülent İğdirlioğlu (Kalem Şakir)

Talat Dumanlı (Sıtkı Hoca-Matematik)

Tayfun Akalın (Öğrenci)

Şevket Altuğ (Şevket Hoca-Kimya)

Mehmet Çatay (Öğrenci)

Muharrem Gürses (Okul Müdürü)

Cafer Dere (Öğrenci)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Hakkı Karadayı (Veysel Efendi)

Ergin Orbey (Müfettiş/Hüseyin Şevki Topuz)

İlhan Bilsev (Yarışma Sunucusu)

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Kemal Sunal sinema hababam sınıfı uyanıyor
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