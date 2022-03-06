Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın en unutulmaz filmlerinin başında gelen Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ünlü yönetmen Ertem Eğilmez tarafından yönetildi. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminden evvel çekilen film, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı idi. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde her şey, Ahmet adında bir öğrencinin Hababam Sınıfı'na gelmesiyle başlar. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmiyle ilgili detaylar...
1976 yılında çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer aslında Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı’dır.
Ahmet adında çalışkan bir öğrencinin Hababam Sınıfı'na gelmesiyle her şey başlar. Hababam Sınıfı üyeleri, ilk başta köylü diye dalga geçtikleri Ahmet'i kendilerine benzetmeye çalışır. Ancak çetin ceviz olan Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı birisi çıkar. Bu sebeple Hababam Sınıfı üyeleriyle sınıfa yeni gelen Ahmet, devamlı olarak fikir ayrılığına düşerler.
Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde usta oyuncu Tarık Akan yer almıyor. Unutulmaz filmde sosyal duyarlılık için seyircilere çağrıda bulunuyor.
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
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