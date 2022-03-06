Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın en unutulmaz filmlerinin başında gelen Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ünlü yönetmen Ertem Eğilmez tarafından yönetildi. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminden evvel çekilen film, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı idi. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde her şey, Ahmet adında bir öğrencinin Hababam Sınıfı'na gelmesiyle başlar. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmiyle ilgili detaylar...

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1976 yılında çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer aslında Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı’dır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU NEDİR?

Ahmet adında çalışkan bir öğrencinin Hababam Sınıfı'na gelmesiyle her şey başlar. Hababam Sınıfı üyeleri, ilk başta köylü diye dalga geçtikleri Ahmet'i kendilerine benzetmeye çalışır. Ancak çetin ceviz olan Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı birisi çıkar. Bu sebeple Hababam Sınıfı üyeleriyle sınıfa yeni gelen Ahmet, devamlı olarak fikir ayrılığına düşerler.

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde usta oyuncu Tarık Akan yer almıyor. Unutulmaz filmde sosyal duyarlılık için seyircilere çağrıda bulunuyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Kemal Sunal – İnek Şaban

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Adile Naşit – Hafize Ana

Münir Özkul – Kel Mahmut

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Şener Şen – Badi Ekrem

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Muharrem Gürses – Müdür

Feridun Şavlı – Domdom Ali



