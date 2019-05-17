Mynet Trend

Haber başlığı yazabilen robot üretildi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Yapay zeka şirketi Primer, insanların yazabileceği kapasitede haber başlığı üretebilen bir araç geliştirdiğini duyurdu.

Haber başlığı yazabilen robot üretildi

The Next Web Teknoloji sitesinin haberine göre, ‘Axios’ adı verilen robot, yapılan işlere göre yazılara uygun mantıklı başlık üretebiliyor.

Yapay zeka, bir milyondan fazla haberi ve haber başlığını okuyabiliyor. Daha sonra bir önceki deneme verilerine göre bunların içerisinden en uygun kelime serilerini bir araya getiriyor. İnsanlar da yapay zekanın ürettiği başlıklarla, insanlar tarafından yazılan orjinal başlıkları karşılaştırabiliyor.

Primer şirketinin direktörü John Bohannon bu yöntemin bir ‘başlık Turing testi’ olduğunu söylüyor. İngiliz matematikçi Alan Turing’in yaptığı testte, bir bilgisayarın zeki olarak nitelendirilebilmesi için kendisini, karşısındakine insan olduğunu kanıtlamaya çalışıyor olması isteniyordu.

Yapılan bu haber başlığı testinde de yapay zekaya, hangi başlıkların insanlar tarafından hangi başlıkların bilgisayarlar tarafından üretildiği soruldu. Sonuca göre yapay zeka, insanları yüzde 50 oranında geçmeyi başardı.

Diğer yandan yapay zekaların insan merkezli doğal dilleri anlama ve bunlar gibi bir dil üretmesi şimdilik zor görünse de, robot yazarların bu açığı kapatmalarının imkansız olmadığı belirtiliyor.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemiİsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi
Havaların ısınınca ortaya çıktılarHavaların ısınınca ortaya çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haber başlığı robot yapay zeka

En Çok Okunan Trend Haberler

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

2 yaşındaki çocuktan mucizevi haber! 67 saat boyunca...

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Cem Yılmaz isyan etti! 'Garip şeyler dolaştırıyorlar'

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’da bir otelde meydana gelen patlama anı kamerada

Patlama anı kamerada!

2 yaşındaki çocuk 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı

2 yaşındaki çocuk 3 gün aç ve susuz hayatta kaldı

İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi

İsveç'te 'sürücüsüz kamyon' dönemi

Havaların ısınınca ortaya çıktılar! Toplu halde evlere doluyorlar!

Havaların ısınınca ortaya çıktılar

F-16 jeti binanın çatısına düştü!

F-16 jeti binanın çatısına düştü!

322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

322 metrede nefes kesen çalışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.