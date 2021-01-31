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Habertürk spikeri dansıyla gündem oldu! Hande Sarıoğlu kimdir?

31.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Habertürk spikeri dansıyla gündem oldu! Hande Sarıoğlu kimdir?

Habertürk spor spikerinin Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Güzel spikerin özel hayatı merak edildi. Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu estetiksiz hali...

Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu’nun Instagram paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Başarılı spiker ev halini ve gündelik yaşantısını paylaşarak beğeni topluyor.

Evinden ve özel hayatından kesitleri sık sık paylaşan Sarıoğlu’nun dans videoları da beğeni topladı.

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Sarıoğlu son olarak, yüzü peçeli şekilde Mezdeke dansı yaptı. Hande Sarıoğlu'nun bu anlarına hayranlarından beğeni yağdı.

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Hande Sarıoğlu paylaşımları sonrası merak konusu oldu. Hande Sarıoğlu kimdir?

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HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Bir dönem Ümit Erdim ile Pasaport isimli programı sunan Hande Sarıoğlu, son günlerde yeniden gündemde yer alıyor. Tivibu Spor'da ve TV8'de görev alan Hande Sarıoğlu, son olarak Habertürk TV'de kamera karşısına geçti. Pek, Hande Sarıoğlu kimdir ve kaç yaşında?

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Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

HANDE SARIOĞLU ESTETİKSİZ HALİ

Hande Sarıoğlu estetiksiz haliyle de merak konusu oldu. Sarıoğlu'nun daha önce yer aldığı yapımlar da şöyle:

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Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti. Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı.

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