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Habertürk'te Azra Kohen'den skandal virüs yorumu! Nöroloji profesörü yerin dibine soktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Özlem Kayım Yıldız, Habertürk canlı yayınında korona virüsle ilgili konuşan psikolog Azra Sarızeybek Kohen'e sosyal medya hesabından “Cehalet çok fena, aşırı özgüvenli cehalet daha da fena” şeklinde tepki gösterdi.

İngiltere’de yaşayan psikolog Azra Sarızeybek Kohen, korona virüsün yayılmasıyla ilgili tepki çeken sözler söyledi. Habertürk’te Oylum Talu’nun sorularını yanıtlayan Kohen, virüsün evrim geçirmediğini savundu. Kohen’in açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

Azra Sarızeybek Kohen’in canlı yayındaki açıklamalardan satır başları şöyle:

“Biz söylenenlere değil delillere bakmak zorundayız. Delillere baktığımız zaman Wuhan’dan giden uçakta virüs bir anda beyine gitmekten vaz geçmez. Yani, beyine gitmekten vaz geçeyim de ciğerlere gidip oksijeni keseyim diye bir evrim yoktur. Doktorlar, böyle bir evrim vardır çünkü virüs bulunduğu, konakçı olduğu yapıyı yok etmek istemezler diyor. Bunun delili nerede? Virüs, fotoğrafı çekilemeyen çok küçük bir yapı. Bu, delili olmayan, bir insanın teorisi. Bana bunu kimse delille açıklama yapamaz. Bu, insan zihninde bağlama yaparak ürettiği şeylerden birisi. Benim delilim nerede? Çin’de çıkan virüsle şu anki virüs arasında çok ciddi farklar var. Bakın bir gemi vardı. Burada bir çok insan virüs kaptı. O gemi ile Wuhan arasındaki ortak noktayı bulun.”

NOROLOJİ PROFESÖRÜ YERİN DİBİNE SOKTU

Kohen’in canlı yayındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti. vas Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Özlem Kayım Yıldız, söz konusu açıklamalara Twitter hesabından verdiği tepkide “Cehalet çok fena, aşırı özgüvenli cehalet daha da fena” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Azra Koheni ilk uçakla İsraile gönderelim.Engin bilim çalışmalarına orada devam etsin.Hazır yahudi hayranlığı ve soy isminden duyduğu onur varken tadını çıkarsın.
Ne yerin dibine sokması.Bir delil sunmuş mu hayır.Cahil demiş o kadar.Hakaret etmiş yoksa aksini ispat etmiş değil.
cehil diye bilmesi icin tezini edilmiş bir curutecek ispatlanmış delil sunmasi gerekirdi yerin dibine falan soltugu yok virusun genleri tamamen cozulmus degil cehaletle suclamalak daha bir cehalet olmus sanki kendine soylemis
neyseki azda olsa okuduğunu anlayan insanlar var hâlâ.
Pardon yaaa zaten yahudi başkenti Lonradaymış ablamız...Gerek kalmadı bizim göndermemize o işi başbakan yoğun bakımdan çıkınca kendi halletsin..
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