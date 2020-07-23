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Habertürk'ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi Show TV oldu! Müge Anlı'ya rakip mi oluyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 20:32 | Son Güncelleme

Ciner Yayın Holding bünyesinde yayın yapan Habertürk TV'den ayrılan Didem Arslan Yılmaz, yine aynı grupta yer alan Show TV'ye geçiş yaptı. Didem Arslan Yılmaz'ın bu kez bir realite programı sunacağı ve Müge Anlı'ya rakip olacağı iddia edildi.

Habertürk'ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi Show TV oldu! Müge Anlı'ya rakip mi oluyor?

Habertürk ekranlarının sembol isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz, kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"ARTIK SHOW TV'DEYİM"

Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show TV'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

REALITY PROGRAMI YAPACAK

Hep haber ve tartışma programlarında görmeye alıştığımız Didem Arslan Yılmaz, bu kez bir reality programı ile karşımıza çıkacak.

Programın Müge Anlı’nın atv'de yaptığı formatla çok benzerlikler taşıması bekleniyor.

Gündüz kuşağında Müge Anlı ve atv'nin reyting hegamonyasını kırmak isteyen Show TV yöneticilerinin, Didem Arslan Yılmaz’a çok güvendiği ve bu konu üzerinde özellikle çalışma yaptıkları iddia edildi.

Global Medya tarafından dış yapım olarak hazırlanacak programın yakın zamanda ekranlarda yer almaya başlayacağı da iddialar arasında.


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