MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı Sabancı 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı ti'ye aldı

Hacı Sabancı 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı ti'ye aldı

23.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin dikkat çeken isimlerinden Hacı Sabancı, canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı fena ti'ye aldı. Yeni yaşını kutlayan Sabancı'nın pastası ve paylaşıma yaptığı not dikkat çekti.

Hacı Sabancı 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı ti'ye aldı

Canlı yayında 'çık çıkarma seansı' yaptığını iddia eden Pelin Hürman isimli kişi günlerdir gündemde. "Donaaaaat" sözleriyle cin çıkarma seansı yaparak sosyal medyada gündem olan ve "Donat donat donat" sözleri kısa sürede viral olan Hürman'ı Hacı Sabancı da ti'ye aldı.

Yeni yaşını eşi Zeynep Nazlı Kayı ile kutlayan Hacı Sabancı pastasını paylaştı. Donut'lardan oluşan bu pastası dikkat çeken Hacı Sabancı paylaşıma da bomba bir yorum yaptı.

33

Hacı Sabancı paylaşımına Pelin Hürman'ın "Sağdan sola önden arkaya donaat" sözlerine ekledi. Sabancı'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'dan tepki! &quot;Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim&quot;Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'dan tepki! "Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim"

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocasına tazminatı ödemek için bakın ne yapacakmışEski kocasına tazminatı ödemek için bakın ne yapacakmış
Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?
Asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacak Asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacak
Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Mantar toplayan vatandaşlar gördü!

Mantar toplayan vatandaşlar gördü!

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

İlginizi Çekebilir

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.