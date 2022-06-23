Hacı Sabancı 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'ı ti'ye aldı

Canlı yayında 'çık çıkarma seansı' yaptığını iddia eden Pelin Hürman isimli kişi günlerdir gündemde. "Donaaaaat" sözleriyle cin çıkarma seansı yaparak sosyal medyada gündem olan ve "Donat donat donat" sözleri kısa sürede viral olan Hürman'ı Hacı Sabancı da ti'ye aldı.

Yeni yaşını eşi Zeynep Nazlı Kayı ile kutlayan Hacı Sabancı pastasını paylaştı. Donut'lardan oluşan bu pastası dikkat çeken Hacı Sabancı paylaşıma da bomba bir yorum yaptı.

Hacı Sabancı paylaşımına Pelin Hürman'ın "Sağdan sola önden arkaya donaat" sözlerine ekledi. Sabancı'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.



