Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı lüks yalısına taşındı! Paylaşımı gündem oldu

Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Doğum için gün sayan Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Gerek kıyafetleri gerek çantalarıyla adından söz ettiren Sabancı bir süredir Sabancı yalısındaki tadilatın bitmesini bekliyordu ve rezidansta yaşıyordu.

Bir süre lüks bir rezidansta yaşayan çift, yalılarının tadilatının bitmesinin ardından yeni yaşamlarına adım attı.

LÜKS YAŞANTILARIYLA GÜNDEM OLUYORLAR

Nazlı Kayı lüks yalılarından bir paylaşım yapınca haliyle sosyal medyada da gündeme geldi.

Hacı Sabancı daha önce pandemide yalısından yaptığı bir paylaşıma gelen yoruma "Sakin şampiyon evdeyim" yazınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

