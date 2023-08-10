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Arzu Sabancı turist paylaşımıyla gündemde! "Simsiyah kıyafetlilerle kaplı..."

10.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ve Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın turist isyanı gündem oldu. 'Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlerle kaplı' yorumuyla dikkat çeken Sabancı'nın paylaşımı tartışma yarattı.

Pandemi döneminde boğaz manzaralı villasından yaptığı 'Evde kal' çağrısıyla gündem olan ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Arzu Sabancı tartışma yaratan yeni bir paylaşıma imza attı.

Oğulları Hakan Sabancı ve Hacı Sabancı kadar popüler olan Arzu Sabancı bu sefer de İstanbul'daki turistlerden rahatsız oldu.

Sabancı, "Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" yorumunda bulundu.

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Bu yorumla sosyal medyanın gündemine oturan Arzu Sabancı'yı destekleyenler de vardı eleştirenler de...

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