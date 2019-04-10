Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’yla Los Angeles Lakers maçında

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı’yla gittiği ABD Los Angeles Lakers ile Utah Jazz arasında oynanan NBA maçını izledi.

Sabancı bu NBA maçında çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınladı.

İddialara göre Sabancı sevgilisi için kesenin ağzını açtı ve Montage Laguna Beach'i tercih ederek Nazlı Kayı'yla okyanus manzaralı odalardan birinde konakladı.

İşadamı, sevgilisi Nazlı Kayı’yla gittiği ABD tatilinde 7 bin 500 dolarlık okyanus manzaralı odasında aşk tazeledi.



