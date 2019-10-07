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Hacker’lar bu sefer hastanelere saldırdılar

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TEKNOLOJİ  | 07.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

ABD’de hacker’lar ransomware ile üç hastaneyi rehin aldı ve çalışamaz hale getirdiler. Acil servise gelen hastalar bile başka hastanelere yönlendirildi.

Hacker’lar bu sefer hastanelere saldırdılar

Alabama’da DCH Health System tarafından işletilen üç hastanenin gelişmiş güvenlik önlemlerine rağmen ransomware kurbanı olduğu vurgulanıyor.

Saldırganların, hastanenin siber güvenlik sistemlerini aşmak için çok organize şekilde çalıştığının da altı çiziliyor.

Hastane yönetimi, hacker’ların eline geçen bilgisayarlar nedeniyle acil servislerde sadece ölümcül riski olan çok acil hastaların dışında hiç bir vakaya bakılmadığını açıkladı. Bu yaşanan dijital fidye saldırısı, son derece iyi korunan dijital sistemlerin bile artık hacker’ların kontrolüne girebildiğini gösteriyor.

Bu da özellikle askeri ve sivil kritik sistemlerin güvenliği konusunda endişelerin artmasına neden oldu.

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abd hacker hastane rehine

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