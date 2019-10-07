Hacker’lar bu sefer hastanelere saldırdılar

Alabama’da DCH Health System tarafından işletilen üç hastanenin gelişmiş güvenlik önlemlerine rağmen ransomware kurbanı olduğu vurgulanıyor.

Saldırganların, hastanenin siber güvenlik sistemlerini aşmak için çok organize şekilde çalıştığının da altı çiziliyor.

Hastane yönetimi, hacker’ların eline geçen bilgisayarlar nedeniyle acil servislerde sadece ölümcül riski olan çok acil hastaların dışında hiç bir vakaya bakılmadığını açıkladı. Bu yaşanan dijital fidye saldırısı, son derece iyi korunan dijital sistemlerin bile artık hacker’ların kontrolüne girebildiğini gösteriyor.

Bu da özellikle askeri ve sivil kritik sistemlerin güvenliği konusunda endişelerin artmasına neden oldu.

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