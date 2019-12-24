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Hadi Gidelim (Onward) filminden Türkçe dublajlı fragman

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

3 Nisan’da vizyona girecek olan Disney yapımı Hadi Gidelim’den (Onward) Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.

Disney ve Pixar iş birliğinden yepyeni, orijinal, uzun metrajlı animasyon filmi Hadi Gidelim’den (Onward), Türkçe dublajlı fragman yayınlandı. Dan Scanlon tarafından yönetilen animasyonun prodüksiyonu ise Kori Rae tarafından yapıldı.

Filmdeki genç elf kardeşlerden birini Guardians of The Galaxy serisinin Star Lord'u Chris Pratt seslendirirken, diğer kardeşi yeni nesil Spider Man Tom Holland seslendiriyor. Animasyonun seslendirme kadrosunda ayrıca Octavia Spencer ile Julia Louis-Dreyfus yer alıyor.

HADİ GİDELİM (ONWARD) KONUSU

Elflerin, trollerin, perilerin, at adamların, deniz kızlarının ve unicornların bulunduğu büyülü bir dünyada geçen Hadi Gidelim (Onward) iki elf kardeşin hikayesini konu alıyor. Babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin, dünya üzerinde hala sihrin var olup olmadığını keşfetmek için sıra dışı bir yolculuğa çıkıyor.

Hadi Gidelim (Onward), 3 Nisan 2020'de sinemalarda!


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