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Hadise 2022'ye seksi pozlarıyla veda etti! Yarı çıplak pozu olay oldu

26.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına evlilik ve boşanma sığdıran Hadise, önümüzdeki yıl için çok heyecanlı! Instagram hesabından yeni yıla hazır olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, birbirinden seksi pozlarıyla 2022'ye veda etti.

Hadise 2022'ye seksi pozlarıyla veda etti! Yarı çıplak pozu olay oldu

İş insanı Mehmet Dinçer'le ayrılığının ardından kendini kariyerine adayan Hadise, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Hem boşanma öncesi hem de sonrası birçok haberle gündeme gelen Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre adından söz ettirdi.
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Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
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2022'de çekilen karelerini bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, videonun başında konser görüntülerine yer verirken fotoğraflara iç çamaşırlı pozuyla başlaması dikkat çekti.

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Hadise'nin "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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