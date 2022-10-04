Son dönemlerin çok konuşulan sanatçısı Hadise'nin konserindeki stiline uygun kombin önerileri

Özel hayatı ile son günlerin en çok konuşulan ismi hâline gelen Hadise, konserlerinde giydiği kıyafetler sayesinde de gündem olmayı başarıyor. İstanbul konserinde giydiği blazer ceket, file çorap ve çizme kombini ile herkesi kendine hayran bırakan sanatçının taşıdığı her parça servet değerinde. Ancak üzülmenize gerek yok! Hadise'nin göz alıcı kombinine uygun alternatifleri derledik. Peki, birbirinden şık parçaları keşfetmeye hazır mısınız?

1. Havalı bir tarz: Modaonna Siyah Oversize Blazer Ceket

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Şık tasarımı ile üzerinizde mükemmel bir duruş sergileyecek Modaonna Siyah Oversize Blazer Ceket'i, Hadise'nin konserde giydiği cekete alternatif olarak tercih edebilirsiniz. Düğme kapatmalı ve yumuşacık dokulu model sayesinde farklı tarzlara kavuşabilirsiniz. Ceketi ister Hadise gibi elbise olarak kullanabilir ister crop bluz ve pantolonlarla tamamlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

2. İddialı ve cesur kadınların tercihi: Penti Orta File Külotlu Çorap

Kombinlere şıklık kazandıran ve havalı kadınlara daha iddialı bir görünüm sunan Penti Orta File Külotlu Çorap, Hadise'nin mükemmel tarzının olmazsa olmaz parçaları arasında bulunuyor. Cesur görünmek istediğiniz her an tercih edebileceğiniz çoraplar, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanım olanağı sağlar. Topuklu ayakkabı ve çizmeler ile kombinleyebileceğiniz ürünü incelemeden geçmeyin!

3. Tarzını yansıtmak isteyenlere: ZHIRCEKE Büyük Altın Renkli Zincir Kolye

Tarzını yansıtmak için havalı aksesuarları tercih eden kadınlardansanız sizi böyle alalım! Hadise'nin kombininde kullandığı parçaya alternatif olarak tercih edebileceğiniz ZHIRCEKE Büyük Altın Renkli Zincir Kolye, kararma yapmayan kaliteli materyali sayesinde uzun süre boyunca şıklığınızı tamamlamaya devam eder. 7 cm uzatma payı olan 30 cm uzunluğundaki kolyeyi boynunuza uyumlu hâle getirebilirsiniz.

4. Farklı bir stil deneyimlemek isteyenlere: Mango Diz Üstü Deri Çizme

"Sıradan görünmek bana göre değil, her zaman farklı parçaları kullanmayı tercih ederim." diyorsanız dolgu topuk detaylı Mango Diz Üstü Deri Çizme sizin için biçilmiş kaftan. %100 sığır derisinden üretilen ayakkabılar, yumuşacık yapısıyla kendinizi çok rahat hissetmenizi sağlayacak. 10 santimetre topuk boyu ile daha uzun görünmenize olanak tanıyacak modeli, Hadise'nin çizmelerine alternatif olarak tercih edebilirsiniz.

5. Şıklığınızın tamamlayıcısı: TakıConcept Altın Renkli Büyük Boy Çelik Küpe

Her kombinde şıklığınızın tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz TakıConcept Altın Renkli Büyük Boy Çelik Küpe, deniz ve havuz suyuna bile dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre boyunca ilk günkü parlaklığını korumaya devam eder. 18 milimetre çapındaki büyük boy halka küpeleri tarzınızı yansıtmak için birçok farklı kombin ile kullanmayı tercih edebilirsiniz.

6. Renkli kişiliğini yansıtmak isteyenlere: KİR Kadın Yeni Sezon Gold Düğmeli Blazer Tüvit Ceket

"Blazer ceket şıklığına bayılıyorum ama Hadise'ninki gibi siyah değil, renkli bir alternatif arıyorum." diyorsanız KİR Kadın Yeni Sezon Gold Düğmeli Blazer Tüvit Ceket tam size göre! Klasik görünümüyle günlük hayatta, özel günlerde ve iş toplantıları sırasında tercih edebileceğiniz bu ceketi mini eteklerle kombinleyebilirsiniz. Altın renkli küpelerinizi de taktınız mı tamamdır bu iş!

7. Topuklu çizme şıklığı: OZ DOROTHY Kadın Siyah Süet Streç Diz Üstü Çorap Çizme

Sivri burunlu ayakkabıları seviyorsanız Hadise'nin konserde giydiği modele alternatif olarak sunabileceğimiz OZ DOROTHY Kadın Siyah Süet Streç Diz Üstü Çorap Çizme aradığınız ürün olabilir. 10 santimetre topuk yüksekliği sayesinde boyunuzu daha uzun gösteren çizmeleri sonbahar ve kış aylarında tercih edebilirsiniz. Çizmeyi fileli çoraplar ile kombinleyerek iddialı bir stile kavuşabilirsiniz.

8. Trendleri yakından takip edenlere: Newmission Maskülen Oversize Blazer Ceket

Trendleri yakından takip edenler, sizi böyle alalım! Newmission Maskülen Oversize Blazer Ceket, Hadise'nin konserde giydiği cekete çok benziyor. Model, omuz kısmında bulunan vatkalar ile daha geniş omuzlu görünmenizi sağlar. Oversize kalıplı ceket sayesinde son yıllarda yükselişe geçen sokak modasını yakalayabilirsiniz. Ceketi ister file çorap ve çizmeler ister jean ve spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

9. Işıltınızı yansıtabilirsiniz: Elvelv Taşlı File Külotlu Çorap

İddialı ve dikkat çekici görünmek isteyen kadınlar tarafından tercih edilen Elvelv Taşlı File Külotlu Çorap, pamuk-elastan karışımından elde edilir. Tamamen taşlar ile kaplı olan külotlu çorap, şık ve ışıltılı bir görünüm ortaya koyar. Ceket elbise, kalem etek ve mini elbise kombinleri ile tercih edebileceğiniz külotlu çorabı giyerek Hadise gibi çok havalı görünebilirsiniz.

10. Aksesuardan vazgeçemeyenlere: Mercan Silver Gümüş Göz Modeli Kolye

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Tıpkı Hadise gibi siz de takıp takıştırmayı seviyorsanız tercihinizi Mercan Silver Gümüş Göz Modeli Kolye'den yana kullanabilirsiniz. Her kombine rahatlıkla ayak uyduran kolyeler, kararma yapmayan kaliteli yapısı sayesinde uzun süre boyunca parlaklığını korur. Üstelik kadim bir geçmişi olan tasarımı sayesinde sizi kem gözden de sakınır. Tarzınızla hadise yaratmak ve bu sırada nazardan korunmak istiyorsanız bu ürün tam sizlik!