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Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

25.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla ve stil sahibi kombinleriyle olay yaratmayı başaran Hadise'nin doğum gününde giydiği vücuduna tam oturan midi boy elbise, Instagram'da binlerce beğeni almayı başardı. Son zamanlarda yaşadığı sansasyonel olaylar sonrasında mutluluk pozları vermeyi ihmal etmeyen ünlü sanatçının giydiği bu kıyafeti beğendiyseniz ve uygun fiyatlı alternatiflerini görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte, Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri...

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

İddialı ve cesur tarzıyla ne giyse olay yaratmayı başaran Hadise, doğum gününde giydiği kıyafetle magazin gündemine bomba gibi düştü. Elbisenin derin göğüs dekoltesi ve vücuda oturan kesimiyle Hadise, çok şık görünüyordu. Fiziğine güvenen kadınların tercih edebileceği bu elbiseyi çok beğendiyseniz sizin için uygun fiyatlı alternatifleri belirledik. Gelin, birbirinden kaliteli alternatif modelleri birlikte inceleyelim.

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1. Fiziğine güvenen ve tarzıyla hadise yaratmak isteyenlere: SheIn Kadın Diz Boyu Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

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Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseyi beğenen ve bu elbisenin benzerini bulmak isteyenler, sizi buraya alalım! SheIn Kadın Diz Boyu Elbise, fiziğine güvenen ve tarzıyla öne çıkmak isteyen kadınların ilk tercihleri arasında bulunuyor. Yumuşak ve hafif kumaştan dikilen ürün, bu yönüyle her mevsimde dolabınızın bir köşesinde bulunması gereken kurtarıcı parçalardan biri olabilir.

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2. Asil ve güzel: Antaress Spagetti İp Askılı Full Gipeli Yanları Büzgülü Sandy Strech Midi Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Asil ve güzel görünmek isteyen kadınların tercih edebileceği Antaress Spagetti İp Askılı Full Gipeli Yanları Büzgülü Sandy Strech Midi Elbise, Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif modellerden biri. Gipe detaylarıyla vücudu saran ve kum saati formuna sokan bu elbisenin zümrüt yeşili, bej, siyah ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Büyüleyici modeliyle dikkat çeken bu parçayı dolabınızda görmek ister misiniz?

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3. Derin göğüs dekoltesiyle şıklığın doruklarına ulaşın: Koton Mini Saten Elbise Zincir Detaylı Degaje Yaka Kadın Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Üstünüzden akıp gidecek saten kumaş türüyle dikkat çeken Koton Mini Saten Elbise Zincir Detaylı Degaje Yaka Kadın Elbise, dolabınızın favori parçaları arasına girmeye aday! Özel ve şık davetlerde yardımınıza koşacak ürün, derin göğüs dekoltesi ile Hadise'nin giydiği elbiseye alternatif olabilir. Siyah renkli, sade ve iddialı bir elbise arıyorsanız bu modele bakmanızda fayda var.

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4. Kendine güvenen kadınların tercihi: Pink and Pink Kadın Kırmızı Deri Likralı Kalem Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Kendine ve fiziğine her daim güvenen kadınlar, Pink and Pink Kadın Kırmızı Deri Likralı Kalem Elbise tam size göre! Suni deri kumaş türünden üretilmiş model, vücudunuzu sıkıca sarar ve kum saati gibi bir görünmenize yardımcı olur. 36, 38 ve 40 beden kadınların rahatlıkla tercih edebileceği bu elbise ile ortamlarda göz kamaştırmaya hazır olun!

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5. Tüm dikkatleri üzerinizde toplamanızı sağlayacak: Koton Sırt Dekolteli Midi Boy Kadın Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

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Küçük detaylar ile şıklığınızı tamamlayacak Koton Sırt Dekolteli Midi Boy Kadın Elbise, ön taraftan bakıldığında sıradan ve düz bir elbise gibi görünebilir. Ancak sırt dekoltesiyle tüm gözleri üzerine toplamayı başarır. XS ve L beden aralığında bulunan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği elbiseyi topuklu ayakkabılar ile tamamlayarak daha şık bir görünüm yaratabilirsiniz.

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6. Dikkat çekici ve modern: Ergü Kadın Saks Yeni Sezon Göğsü Bağlama Detaylı Arkası Yırtmaçlı Askılı Midi Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Dikkat çekici ve modern görünmek isteyen kadınlar tarafından tercih edilen Ergü Kadın Saks Yeni Sezon Göğsü Bağlama Detaylı Arkası Yırtmaçlı Askılı Midi Elbise, Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif olarak tercih edebileceğiniz modellerden bir diğeri. Kırmızı, gül kurusu, saks mavisi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan bu ürün; dolabınızdaki en sevdiğiniz elbiselerden biri olabilir.

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7. Toprak tonlarını sevenlere: DeFacto Short Sleeve Woman Dress

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Toprak tonlarını sevenler, sizi böyle alalım! DeFacto Short Sleeve Woman Dress, hem günlük hem özel davetlerde kullanılabilir. Kare yaka, slim fit kesimi ve rengiyle Hadise'nin giydiği elbiseye alternatif olarak tercih edebileceğiniz parça; viskon kumaşla üretilmiş. 34 ve 40 beden aralığında bulunan tüm kadınların tercih edebileceği bu elbise modelini sepetinize eklemenizi öneririz.

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8. Prensesler gibi hissetmenizi sağlayacak: MODA AKIMI Kadın Pembe Askılı Öpücük Yaka Kalem Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Prensesler gibi hissetmenizi sağlayacak MODA AKIMI Kadın Pembe Askılı Öpücük Yaka Kalem Elbise; vücudu saran kesimi, göğüs dekoltesi ve ince ip askıları ile Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye benzerlik gösteriyor. Derin yırtmaç detayına sahip bu parça, kendinizi daha öz güvenli hissetmenizi sağlayacak. S, M ve L beden seçenekleri bulunan modeli incelemeye ne dersiniz?

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9. Öz güvenli kadınların bayılacağı: Xnight Kahve Askılı Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Öz güveni yüksek kadınların bayılacağı Xnight Kahve Askılı Elbise, dokuma kumaş türüyle her mevsimde dolabınızda bulunması gereken kurtarıcı parçalardan biri. Vücudu saran kesimiyle ve renk tonuyla Hadise'nin giydiği modele alternatif olarak tercih edebileceğiniz elbiseyi topuklu ayakkabılar ile kombin yapabilirsiniz. M ve L beden seçenekleri bulunan elbiseyi sepetinize eklemenizde fayda var.

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10. Şıkır şıkır kadınlara: Bayansepeti Krep Kumaş Göğüs Dolgulu Parlak Taş İşlemeli Yırtmaçlı Askılı Midi Boy Kırmızı Elbise

Hadise'nin doğum gününde giydiği elbiseye alternatif ürün önerileri

Nereye giderse gitsin iddialı görünen ve şıklığından asla ödün vermeyen kadınların bayılacağı Bayansepeti Krep Kumaş Göğüs Dolgulu Parlak Taş İşlemeli Yırtmaçlı Askılı Midi Boy Kırmızı Elbise, özel günler için dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalardan. Pamuk karışımlı kumaş türü ile rahat etmenizi sağlayacak ürün, derin yırtmaç kesimi ve yaka kısmında bulunan boncuk işlemeleriyle göz doldurur.

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