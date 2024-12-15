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Kaan Yıldırım hamile eşi Pınar Deniz'e 10 milyon liralık doğum hediyesi aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 11:42
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Roma’da sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Şimdi ise, anne-baba olma heyecanı yaşayan çiftten Kaan Yıldırım tarafından Pınar Deniz'e alınan 10 milyon liralık doğum hediyesi gündemde!

Kaan Yıldırım hamile eşi Pınar Deniz'e 10 milyon liralık doğum hediyesi aldı

17 Eylül’de Roma’da sade bir nikah töreniyle "Sonsuza dek evet!" diyen ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:

"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."

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Kaan Yıldırım, eşine olan sevgisini bir kez daha gösterdi ve Pınar Deniz’e doğum hediyesi olarak kesinin ağzını açtı.

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Posta’dan Tolga Bozduman’ın haberine göre, Kaan Yıldırım, eşine olan özel hediyesini Land Rover Defender cip olarak seçti. Ancak bu hediye sıradan bir araba değil; cip, Pınar Deniz’in adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı özel bir plakaya sahip.

Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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