Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım Çağla Şıkel ile aşk mı yaşıyor?

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, Aralık 2020'de de ayrılmıştı. İkili daha sonra tekrara barışıp kısa bir süre sonra yine ilşkilerine son vermişti.

Hadise’nin eski aşkı Kaan Yıldırım’ın adı şu sıralar Çağla Şıkel ile anılıyor. Yıldırım ve Şıkel'in dün akşam Çeşme’deki Before’de samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi.

Gossippasta iddiasına göre çiftin, daha önce de Korto Bar’da bir araya gelmesi aşk söylentilerine sebep oldu. Çağla’nın ise yakınlarına “Kaan arkadaşım” dediği öğrenildi.



