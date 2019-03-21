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Hadise'den hayranlarına YouTube müjdesi!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından ekranlara ara veren Hadise, YouTube kanalı açacağının müjdesini vererek, "Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz videolarım çok yakında sizlerle" dedi.

Hadise'den hayranlarına YouTube müjdesi!

Jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından bir süredir yeni projelere ara veren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından YouTube'a yeni içerikler üreteceğinin müjdesini verdi.

Bir süredir sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlara imza atan ve dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, hayranlarına YouTube projesi ile geri döneceğinin müjdesini verdi.

YouTube kanalı bulunan fakat aktif olarak kullanmayan Hadise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Özel içerikler ve daha önce hiç bir yerde görmediğiniz videolarım çok yakında YouTube kanalımda!" ifadelerini kullandı.

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Hadise Hadise O ses türkiye YouTube hadise

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