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Hadise'den heyecanlandıran haber! Ünlü rapçi ile...

05.01.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşka gündeme gelen Hadise, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Ünlü rapçi Murda ile düet yapma hazırlığında olduğunu duyuran Hadise, takipçilerini heyecanlandırdı.

Hadise'den heyecanlandıran haber! Ünlü rapçi ile...

Geçtiğimi yıl yaşadığı aşklarla gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.
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Yeni yıla sevgilisyle giren Hadise, sevgilisine sahneden 'evlilik' mesajı verdi! Bir ara kendisini dinlemeye gelen konuklardan birinin bebeğini kucağına alarak şarkısını söyledi. Ardından sevgilisi Dinçerler'e seslenerek "Sevdiğim adam burada... İyi ki geldin, iyi ki varsın hayatımda..." diyerek aşkını ilan etmişti.

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Yeni yıla mutlulukla giren ünlü şarkıcı, işte de başarılı bir yıl geçireğinin sinyalini verdi. Ünlü rapçi Murda ile düet yapacağını duyuran Hadise, takipçilerini heyecanlandırdı.

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MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen ve aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler, ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in de oğludur.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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