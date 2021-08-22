MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Gülümsememin sebebi sensin!

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Gülümsememin sebebi sensin!

22.08.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Tulum'a gitmişti. Ünlü şarkıcı, tatilde Dinçerler'e verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Hadise, fotoğraflarını "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" ifadeleriyle paylaşarak adeta aşkını ilan etti

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Gülümsememin sebebi sensin!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, daha sonra Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

1024xauto

Kısa bir süre önce sevgilisiyle İstanbul'a dönen 35 yaşındaki şarkıcı, tatilde Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Önceki gün kumsalda çekildi fotoğraflarını paylaşan Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti.

239515478_273960577495623_978963038633222598_n

Hadise'nin 13 milyon takipçi sevinci! Yeni imajıyla hayranlarını şaşırttıHadise'nin 13 milyon takipçi sevinci! Yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

"SEBEBİ SENSİN!"

Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düştü.

239877080_548500713017884_4301139008807449468_n

Hadise'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

240022199_241143984546553_162110485066617456_n

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler’in 33. yaş günü için kutlama organize etti. Pastadaki ‘H&M’ harfleri dikkat çekti. Dinçerler ve Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

E9ZhTVPWYAALnel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'i görenler tanımıyorÇocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'i görenler tanımıyor
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir?MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.