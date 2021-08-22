Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Gülümsememin sebebi sensin!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.Geçen ay Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, daha sonra Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitmişti. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti İstanbul İstinye'deki bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Kısa bir süre önce sevgilisiyle İstanbul'a dönen 35 yaşındaki şarkıcı, tatilde Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Önceki gün kumsalda çekildi fotoğraflarını paylaşan Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti.

"SEBEBİ SENSİN!"

Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düştü.

Hadise'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler’in 33. yaş günü için kutlama organize etti. Pastadaki ‘H&M’ harfleri dikkat çekti. Dinçerler ve Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.





