Hadise'den O Ses Türkiye itirafı: Acun'la gece yarısı ilk buluşmamız...

Yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in jürisi gündemdeyken gözler Hadise'ye çevrilmişti. Beyaz’ın sunacağı yarışmanın jüri koltuğunda kimlerin olacağı merak edilirken Ebru Gündeş'in Dubai'de olacağı için programda yer almayacağı konuşuluyordu.

Hadise ise bu konuda sorulara yanıt vermiyordu. Ebru Gündeş ile yaşadığı sorunlardan sonra jüride yer almayan Hadise İbrahim Selim'in programında yaptığı O Ses Türkiye açıklamasıyla dikkat çekti.

Hadise "Acun'un şöyle bir huyu vardır gece yarısı seni ofise çağırır. Gece yarısı ilk buluşmamız Acun'la gece 12.30'da toplantı ve bana O Ses'i anlatıyor; The Voice Amerika'da işte başlamış onun videolarını gösteriyor. 'Hadise sen ol' diyor. Ben de şey dedim 'Acun ben 25 yaşındayım ben kime kime ne diyeceğim?' Çok genç buldum kendimi 25 yaşında jüri üyesi olmak için" dedi.

"O SES TÜRKİYE BENİM BEBEĞİM"

O dönemin jürisini sayan Hadise "Murat Boz, Mustafa Sandal, Hülya Avşar bilmiyorum şey hissettim kendimi hazır hissetmedim ama ona çok güvendim. İyi ki de yaptık çünkü ilk bölümde hakikaten reytinglerde Acun'un beni aradığını hatırlıyorum ben sana ne dedim" ifadelerini kullandı.

Hadise ayrıca "O Ses Türkiye benim bebeğim, çok özel" dedi.