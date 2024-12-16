Hadise'den şaşırtan itiraf! Yemek sipariş ederken uyguladığı taktiği anlattı! Bakın ne yapıyormuş...

Son zamanlarda Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ve oyunculuk performansıyla konuşuluyordu. Sahne şovları ve iddialı kostümleri ile adından söz ettiren Hadise, İbrahim Selim'in programında eski aşkı Sinan Akçıl'dan nasıl ayrıldığını anlatmıştı. Ünlü şarkıcının o sözleri ise gündem olmuştu.

Hadise, Akçıl'dan telefonunda bir video izledikten sonra ayrıldığını söylemişti ve Sinan Akçıl da "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." yanıtını vermişti.

HADİSE'DEN YENİ İTİRAF!

Bu sözleri konuşulurken Hadise'den başka bir itiraf daha geldi. Ünlü şarkıcı yemek siparişi verirken takma isim kullandığını söyledi. "Ben kendi ismimi yazmam hiç." dedi.