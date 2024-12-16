MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'den şaşırtan itiraf! Yemek sipariş ederken uyguladığı taktiği anlattı! Bakın ne yapıyormuş...

Hadise'den şaşırtan itiraf! Yemek sipariş ederken uyguladığı taktiği anlattı! Bakın ne yapıyormuş...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 18:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserlerinde tercih ettiği kıyafetler ve özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, Sinan Akçıl itirafıyla gündeme gelmişti. Ünlü isim, İbrahim Selim'in programında yemek sipariş ederken uyguladığı taktiği anlattı.

Hadise'den şaşırtan itiraf! Yemek sipariş ederken uyguladığı taktiği anlattı! Bakın ne yapıyormuş...

Son zamanlarda Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ve oyunculuk performansıyla konuşuluyordu. Sahne şovları ve iddialı kostümleri ile adından söz ettiren Hadise, İbrahim Selim'in programında eski aşkı Sinan Akçıl'dan nasıl ayrıldığını anlatmıştı. Ünlü şarkıcının o sözleri ise gündem olmuştu.

hadisenin-merdiven-dansi-olay-ol

Hadise, Akçıl'dan telefonunda bir video izledikten sonra ayrıldığını söylemişti ve Sinan Akçıl da "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." yanıtını vermişti.

hadise-eski-sevgilisi-sinan-akci

Nasıl ayrıldığını anlattı jet yanıt geldi! 'Bir video izledim ve...' Nasıl ayrıldığını anlattı jet yanıt geldi! 'Bir video izledim ve...'

HADİSE'DEN YENİ İTİRAF!

Bu sözleri konuşulurken Hadise'den başka bir itiraf daha geldi. Ünlü şarkıcı yemek siparişi verirken takma isim kullandığını söyledi. "Ben kendi ismimi yazmam hiç." dedi.

hadise-13

Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...

Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak 'AK Parti' itirafı

"En yeni ve güçlü silah" diyerek duyurdu! Putin'den ABD'ye gözdağı

"En yeni ve güçlü silah" diyerek duyurdu! Putin'den ABD'ye gözdağı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.