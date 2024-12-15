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Her şey ortaya döküldü! Hadise eski aşkından nasıl ayrıldığını anlattı Sinan Akçıl'dan jet yanıt geldi! 'Telefonunda bir video izledim ve...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.12.2024 21:52
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Bir dönem Sinan Akçıl'la aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in programında eski aşkından nasıl ayrıldığını anlattı. Sinan Akçıl'dan ise olay sözlerin ardından yanıt geldi.

Her şey ortaya döküldü! Hadise eski aşkından nasıl ayrıldığını anlattı Sinan Akçıl'dan jet yanıt geldi! 'Telefonunda bir video izledim ve...'

Sahne şovları ve iddialı kostümleri ile adından söz ettiren Hadise, son zamanlarda Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ve oyunculuk performansıyla konuşuluyordu. İbrahim Selim'in programına konuk olan ünlü şarkıcının eski aşkı Sinan Akçıl'la ilgili sözleri gündem oldu.

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NASIL AYRILDIĞINI ANLATTI!

Ünlü isim Sinan Akçıl'la nasıl ayrıldığını isim vermeden anlattı. "Bir kavga yaşandı. Ben evden çıktım otele gittim. Peşimden geldi. O zamanlar laptoplar yeni çıkmıştı. Ben de telefonumu şarj ediyordum. Onun da şarjı bitiyordu 'Alır mısın telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de bağladım o arada lavaboya gitti. 'Birden bilgisayar her şeyi senkron etmek ister misin?' dedi ben de 'Evet' dedim. Kendisini çekmiş aynada çok fazla fotoğraf vardı. Aşırı fazla ayna pozları vardı. Hiç yakışmıyor... Ondan sonra bir video izledim. Bir performans videosu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım." dedi.

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JET YANIT GELDİ: "BEN HİKAYEYİ BU ŞEKİLDE HATIRLAMIYORUM"

Hadise'nin gündem olan açıklamasının ardından da Sinan Akçıl, bir magazin sayfasına "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." yanıtını verdi.

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Bu sefer kalça dansı değil! Yerlere yatıp... Bu sefer kalça dansı değil! Yerlere yatıp...
Anahtar Kelimeler:
Hadise Sinan Akçıl
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