Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça paylaşımı! "Konuşurlar ardımdan..."

O Ses Türkiye Rap yarışmasıyla ekrana dönmeye hazırlanan Hadise klibi için verdiği üstsüz pozlarla çok konuşuldu. Apar topar evlenip olaylı şekilde boşanan Hadise son dönemde hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ilk evliliğini yapan ve bu evliliği 5 ay sonra sonlandıran Hadise hakkında olumsuz yorumlarda bulunan ve mesajlarını ifşa eden Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto hakkında da dava açmıştı.

Bu haberlerle de son dönemde adından söz ettiren Hadise'den yine olay bir paylaşım geldi.

Hadise kalçasını paylaşarak "Etraf yalan yılan konuşurlar ardımdan" yazdı.

Hadise'nin bu paylaşımı sosyal medyada bir hayli gündem oldu. Bu paylaşımı görenler "Bunu demek için kalçanı paylaşmana gerek yoktu", "Totoma konuşun mu demek istemiş", "Hadise ne demek istiyorsun" yorumlarında bulundu.

