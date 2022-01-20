Hadise'den Yasemin Sakallıoğlu'na övgü! "Özgürlük, sanat ve eşitlik için bu ülkede savaşan her kadın iyi ki var"

Hem işleriyle hem de özel yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Hadise komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gitti. Hadise ünlü komedyenin sahnesinden iki fotoğrafı paylaşarak övgü dolu sözler söyledi.

Hadise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün akşam Yasemin’i izledim ve hâlâ gülüyorum! Stand-up şovu ile ilgili detay veremem ama herkes mutlaka gidip izlesin, eminim çok eğleneceksiniz, güleceksiniz ve telefona bakmak bile aklınıza gelmeyecek!

Yasemin kariyer yolculuğunu anlatırken ben bir kadın olarak şunu hissettim; gerçekten istediğin zaman her şeyi başarırsın bu dünyada. Kadın, erkek fark etmez. Hedefine doğru yürümen yeter. Yasemin’de yolculuğunda bunu başarmış, ilklere imza atan bir sanatçı. Yasemin sen iyi ki varsın… Özgürlük, sanat ve eşitlik için bu ülkede savaşan her kadın iyi ki var."

