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Hadise dünyaca ünlü şarkıcıyla buluştu! Dakikalarca sohbet etti, elini hiç bırakmadı

02.10.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, şarkıları ve cesur tarzı ile sık sık gündem olan Hadise, Paris Moda Haftası'na katıldı. Peluş pembe elbisesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, dünyaca ünlü isim Usher ile dakikalarca sohbet etti. O anlara ait videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, binlerce yorum aldı.

Birçok ünlü isim, 25 Eylül Pazartesi günü başlayan Paris Moda Haftası'nı izlemeye gitti. Bu isimlerden biri olan Hadise de defileyi izlemeye giderken pembe renkli peluş detaylardan oluşan bir elbise tercih etti.

Hadise, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'nda 8 Grammy ödüllü R&B müzisyeni Usher ile karşılaştı. Usher ile dakikalarca sohbet eden Hadise, ünlü şarkıcının elini hiç bırakmadı.

Hadise

Hadise, o anlarda çekilen videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hadise 2

Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün de arkadaşı Hadise ile beraber Paris Moda Haftası'na katıldı. İkili organizasyonda yan yana yer alırken, dünyaca ünlü şarkıcı Balqees ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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