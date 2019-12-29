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  4. Hadise göğüs dekoltesinden sonra bacak dekoltesiyle olay oldu

Hadise göğüs dekoltesinden sonra bacak dekoltesiyle olay oldu

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Hadise, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bacak dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, adeta göz kamaştırdı.

Hadise göğüs dekoltesinden sonra bacak dekoltesiyle olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha takipçilerini büyüledi.

Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, bacak dekolteli pozunu "La Dolce Vita!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.

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KIRMIZI ELBİSESİ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALMIŞTI

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapmıştı.

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Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaşmıştı.

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Hadise Hadise dekolte Hadise bacak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
artık bir yerlere sığamıyor... kızım gidişatın iyi değil. azcık kilo ver. 5 sene sonra YOKSUN yoksa...
Bunun seks hayatını acayip merak ediyorum .
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