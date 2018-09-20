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Hadise gözyaşları içinde konuştu! 'Onlar benim canım ama...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

Anne Gülnihal Açıkgöz'ün intihar teşebbüsünün ardından kardeşleriyle arası bozulan Hadise, gözyaşları içinde "Sıkıntılarımız var ama onlar benim canım" dedi.

Hadise gözyaşları içinde konuştu! 'Onlar benim canım ama...'

Geçtiğimiz aylarda anne Gülnihal Açıkgöz'ün intihar teşebbüsünün ardından kardeşleriyle arası açılan şarkıcı Hadise, dün akşam O Ses Türkiye ekibiyle bir araya geldi. Yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözleri dolan şarkıcı, "Sıkıntılarımız var ama onlar benim canım" dedi.

"PROFESYONEL OLARAK DEVAM ETMESEK DE..."

Şarkıcı, dün akşam Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'la bir araya geldi. Annesinin intihar girişimin ardından kardeşleriyle iş bağlarını kopararak arası açılan Hadise, konu hakkında konuşurken gözleri doldu. Ailesiyle sorunlar yaşadığını doğrulayan sanatçı şunları söyledi: "Sıkıntılar var ama onlar benim canım, ailem. Profesyonel olarak devam etmesek de onlar benim canım. Dava falan haberleri çıktı ama onlar doğru değil. Öyle bir olamaz. Ben annemi babamı rencide edecek bir şey yapmam. Özel hayatımı gizli tutmaya çalışıyorum. Geceleri uyumamı bile engelleyen olaylar yaşandı."

Hadise ve Hülya Açıkgöz sosyal medyada atıştıHadise ve Hülya Açıkgöz sosyal medyada atıştı
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