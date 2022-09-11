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Hadise hakkındaki sözleri duyan Yasmin Erbil isyan etti! Babası Mehmet Ali Erbil hatırlatılınca...

11.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin sahne tarzına takan ve danslarına laf eden Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen'e tepkiler sürerken bir tepki de Yasmin Erbil'den geldi. Sunucuların "Bak külodunu gösteriyor" yorumuna isyan eden Erbil'e takipçileri babası Mehmet Ali Erbil'in üslubunu hatırlattı. Yasmin Erbil ise bu yorumlara sessiz kalmadı.

Hadise hakkındaki sözleri duyan Yasmin Erbil isyan etti! Babası Mehmet Ali Erbil hatırlatılınca...

Hadise'nin tarzını diline dolayan Pınar Eliçe, Bilal Özcan ve Didem Delen yorumları ve üsluplarıyla sosyal medyanın gündeminde. Hadise'nin dansına dair konuşan Bilal Özcan'ın "Külodunu gösterdi" diyerek herkesi şoke etti.

Yoruma tepkiler sürerken Yasmin Erbil de izledikleri karşısında şoke oldu ve "İğrenç" diyerek sitem etti.

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MEHMET ALİ ERBİL YORUMU YAĞDI

Ancak Erbil'in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları hemen genç kadına babası Mehmet Ali Erbil'i hatırlattı.

Ekran Alıntısı

Takipçiler Yasmin Erbil'e "Baban da bu üsluba sahip", "Sanki baban çok farklı" yorumları yaptı.

Yasmin Erbil ise bu yorumlara sinirlenerek "Her şeye babamı karıştırmasanız mı? Benim de kendi fikirlerim var ya" dedi.

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Hadise Yasmin Erbil ali erbil
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