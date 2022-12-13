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Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

13.12.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler'in Hadise ile yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı ileri sürüldü. Öte yandan Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği tektaşın da sahte olduğu iddia edildi. Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Ancak attıkları her adımla gündem olan ünlü çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Çiftin 5 aylık evlilikleri 30 Eylül'de 5 dakikada sonlandı.

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Dinçerler hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında birçok iddiayla gündem oldu. Dinçerler ilk olarak Twitter hesabında yaptığı geçmiş yıllara ait paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Mehmet Dinçerler'in Twitter hesabını inceleyen kişiler, geçmiş zamana ait paylaşımları buldu. Paylaşımları sonrası tepki yağmuruna tutulan Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapattı.

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Dinçerler daha sonra da Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldığı yönündeki bir iddiayla adından söz ettirdi. Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı iddiasının ardından ortaya çıkan bu haberler uzun süre konuşuldu.

SAHTE YÜZÜK İDDİASI!

Bu haberler magazin gündemini meşgul ederken Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün de replika olduğu iddia edildi.

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SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu. A Para'da Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Dinçerler, tüm iddiaları tek tek yanıtladı. Mehmet Dinçerler, "Gündemden düşmeyen sahte yüzük haberi var. Nedir olayı gerçeği?" sorusunu şöyle cevapladı: "Bir kere öyle bir şey olamaz. Tamamen hem beni hem de ilişkime karşı itibar suikastı yapılmak için bunların yapıldığını düşünüyorum. Özellikle beni şahsi olarak itibarsızlaşma ve algı oluşturma süreci yaşadık.

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Bu süreçte de herkes istediğini söyledi. Ben hiçbir zaman bunlara cevap vermedim. Çünkü cevap vermeye tenezzül etmedim. Önemli olan bunun maddi değerinden ziyade sembolik değeri olduğunu düşünüyorum"

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"BU EĞLENCELİ BİR HABER ASLINDA"

Ünlü iş insanı, "Küçük şeylerin peşinden koşan biri misin? Robot süpürge veya tepsi gibi?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Bu eğlenceli bir haber aslında. İnsanlar da bunu çok eğlenceli boyutlara taşıdı. Ben de gördükçe gülüyorum, insanlara eğlence çıktı. Tabi ki hayatım boyunca böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş biri değilim"

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"YAPTIĞIM İÇİN UTANÇ DUYDUM"

Dinçerler, "Senin tweetlerin yıllar sonra ortaya çıktı. Çıkış zamanı manidar bence. Nedir bu tweetlerin gerçeği?" sorusu karşısında şu ifadeleri kullandı: "Tweetler gerçekten çok üzücü. Ben de utanç duydum gördüğümde.
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Bunlar 20'li yaşların başında sorumluluk sahibi olmayan bir gencin cahilce yazmış olduğu saçmalamalar. Bunu ben yaptığım için utanç duydum. Hatta gördüğüm anda sosyal medya hesaplarımı kapattı. Sebebi; karşıma çıksın istemedim. Üzerinden 10-15 sene geçmiş üzerinden. O zamanki Mehmet ile bu zamanki Mehmet arasında 500 kitap vardır. Ben o tweetleri yazan cahil genç olarak bu yaşıma gelmiş olsaydım, kendini geliştirmemiş cahil cühela olurdum.

"ÖZÜR DİLERİM"

Bu tweetler yüzünden bir grubun gönlünü kırdıysam gerçekten özür dilerim. Keşke yazmasaymışım"

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