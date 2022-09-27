Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendi! Aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliğinde problemler yaşayan ve boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Rodos'ta tatile çıktı. Dinçerler, eşi Hadise'nin bir konser sırasında ağlamasıyla başlayan evlilik krizi sonrasında kayıplara karışmıştı. Ünlü isimle ilgili magazin gündemini sarsacak yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.



Görüntülerin ardından, Rodos'ta tatil yapan Mehmet Dinçerler'in, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

BAŞ BAŞA VAKİT GEÇİRDİLER

YouTube'da yayınlanan Beyaz Magazin programının özel haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'yla önce arkadaş ortamında vakit geçiren Dinçerler daha sonra baş başa vakit geçirdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.



Zehra Çilingiroğlu, bir süre önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamış, çift daha sonra birlikteliklerine son vermişti.





