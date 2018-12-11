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Hadise kıyafet yorumlarına isyan etti! 'Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafete yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, 'Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum! Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor?' notunu yazdı.

Hadise kıyafet yorumlarına isyan etti! 'Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden?

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi klip' ödülü kazanan Hadise'nin giydiği kıyafet ve şapkası çok konuşulmuştu. Hadise kıyafetine gelen eleştiri ve ağır yorumlara sosyal medya hesabından isyan etti.

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Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce olarak paylaşım yapan Hadise şunları söyledi:

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"Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı, kimse beğenmek zorunda değil ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum! Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler? Erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım! Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz herkes yorum yapsın ama alay etmesin, rencide etmesin! Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın! Artık buna dur deme zamanı gelsin! Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum"

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