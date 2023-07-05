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Hadise kravat takıp dekolteli poz verdi! Kerimcan Durmaz dayanamadı

05.07.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları ile sık sık adından söz ettiren Hadise cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Düzgün fiziği çok beğenilen Hadise kravat takıp bacak dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Kerimcan Durmaz ve İrem Derici de pozlara kayıtsız kalmadı.

Hadise kravat takıp dekolteli poz verdi! Kerimcan Durmaz dayanamadı

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise iddialı tarzıyla sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son pozlarıyla ilgi odağı oldu. Kravat takan Hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

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Güzelliği ile nefes kesen Hadise'nin fotoğrafını Kerimcan Durmaz da beğendi. İrem Derici ise paylaşıma "Of ama ya ne oluyor!" notunu düştü.

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37 yaşındaki ünlü isme yorum yapanlar arasında Seda Sayan da yer aldı. Sayan paylaşıma "Vay çok iyi" yorumunu yaptı.

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Sosyal medya hesabından sık sık iddalı paylaşımlar yapan Hadise'nin 14 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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