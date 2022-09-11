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Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısı hakkında konuştu! "Küçük bir ameliyat geçirmiştim"

11.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliğiyle ve özel hayatıyla ilgili pek çok iddiaya konu olan Hadise geçtiğimiz gün hamilelik iddialarını yalanlamıştı. Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise şarkı hakkında konuştu. Hadise Kadıköy sahnesinde konuya nokta koydu.

Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısı hakkında konuştu! "Küçük bir ameliyat geçirmiştim"

İzmir'de verdiği konser sırasında 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise, günlerdir boşanma ve hamilelik iddialarıyla gündemde. Mehmet Dinçlerler ile evliliğinde kriz olduğu haberleriyle çok konuşulan ünlü popçu, sahnede 'Küçük Bir Yol'un hikayesini anlattı.

Hadise, son olarak Kadıköy’de müzükseverlerle buluştu. SnobMagazin'in haberine göre; 36 yaşındaki şarkıcı, daha önce gözyaşlarına boğulduğu 'Küçük Bir Yol' parçası hakkında şu sözleri söyledi:

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Sahnedeydim. Küçük bir ameliyat geçirmiştim. Gününü de hatırlıyorum. Şarkı geldi, kulaklığı taktım ve şarkıyı dinledim. Ve ağladım, anında ağladım. Bu şarkı o kadar çok insanın kalbine dokunacak ki! Ve beni hâlâ mahvediyor bu şarkı!

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Hadise müzük
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