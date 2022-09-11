Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısı hakkında konuştu! "Küçük bir ameliyat geçirmiştim"

İzmir'de verdiği konser sırasında 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise, günlerdir boşanma ve hamilelik iddialarıyla gündemde. Mehmet Dinçlerler ile evliliğinde kriz olduğu haberleriyle çok konuşulan ünlü popçu, sahnede 'Küçük Bir Yol'un hikayesini anlattı.

Hadise, son olarak Kadıköy’de müzükseverlerle buluştu. SnobMagazin'in haberine göre; 36 yaşındaki şarkıcı, daha önce gözyaşlarına boğulduğu 'Küçük Bir Yol' parçası hakkında şu sözleri söyledi:

Sahnedeydim. Küçük bir ameliyat geçirmiştim. Gününü de hatırlıyorum. Şarkı geldi, kulaklığı taktım ve şarkıyı dinledim. Ve ağladım, anında ağladım. Bu şarkı o kadar çok insanın kalbine dokunacak ki! Ve beni hâlâ mahvediyor bu şarkı!





