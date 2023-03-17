Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den ünlü fenomene olay yorum! İfşa olunca...

Hadise'nin eski eşi iş insanı Mehmet Dinçerler, ünlü sosyal medya fenomeni ve işletmeci Ala Tokel'e yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram hesabından bir kare paylaşan Ala Tokel, Mehmet Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanından poz verince, yorum da gecikmedi.

"İlk foto çok hoş" diye yorum yapan Dinçerler, fark edilince hemen geri adım attı ve yorumunu sildi.

4 AYDA BOŞANMIŞTI

Hadise ile Mehmet Dinçerler sessiz sedasız evlenmiş ve 4 ay içerisinde boşanmışlardı.

Hadise, konuyla ilgili olarak Instagram sayfasında da bir açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim' demişti.



