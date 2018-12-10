Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne katılan Hadise'nin kıyafet tercihi ve yaptığı konuşma sosyal medyada damga vurdu! Özellikle Hadise'nin şapkası bir kısım tarafından da dalga konusu oldu!

''GÖĞÜSLER FIRLAMIŞ''

Modacı Gülşah Saraçoğlu da bugün konuk olduğu Kanal D'deki '2. Sayfa' programında kıyafetin çok yazlık olduğunu söyledi. Saraçoğlu ''Şapka olmamış, göğüsler fırlamış'' dedi.

Hadise'nin çok konuşulan şapkasının markası ve fiyatı da merak ediliyordu! Hadise'nin şapkası Dior marka ve fiyatı ise 8 bin TL imiş!