Hadise'nin mayo tarzı sahne seçimi olay oldu! Eski sevgiliden olay gönderme

Özel hayatıyla ve sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise son kıyafetiyle adından söz ettirdi.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Hadise son dönem yayılan 'külot' modasına uydu. Mayo tarzı bir görünümle sahneye çıkan Hadise bu defa sahnede 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Hadise'nin o anları ise sosyal medyayı salladı. Eteği yarım kalmış gibi görünen sahne tarzıyla 10. Yıl Marşı'nı söylemesine tepkiler gecikmedi.

Tepki gösterenlerden biri de Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl'dı. Akçıl eski aşkının kıyafetine gönderme yaparak "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" yazdı.









