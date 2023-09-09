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  4. Hadise'nin o pozu kafaları karıştırmıştı! Gizemli erkeğin kim olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin o pozu kafaları karıştırmıştı! Gizemli erkeğin kim olduğu ortaya çıktı

09.09.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansları, sahne tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Hadise'nin arkası dönük bir erkekle sarılırken verdiği poz merak uyandırdı. Kafa karıştıran fotoğrafın gizemi çözüldü.

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıayfetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, son olarak kalp emojisiyle birlikte "Kalamam senden sonra buralarda" mesajını yazdığı kare ile gündeme geldi.

Hadise'nin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu fotoğraf 'Yeni aşk mı?' yorumlarını beraberinde getirirken kafa karıştıran fotoğrafın gizemi çözüldü.

Hadise

Hadise'nin bu gönderisinin yeni şarkısı 'Sevmiyo' klibinden bir görüntü olduğu ortaya çıktı. Pop Bizde’nin haberine göre; Hadise’nin merak uyandıran fotoğrafındaki gizemli erkeğin ise klibinde rol alan Emre Bulut olduğu öğrenildi.

HADİSE 3

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Hadise ünlü şarkıcı

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